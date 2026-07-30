«Аякс» разгромил сербскую «Войводину» в матче квалификации Лиги конференций

Завершился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами «Аякс» (Нидерланды) и «Войводина» (Сербия). Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал Okko. Трансляцию встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В составе нидерландской команды голами отметились полузащитники Дави Классен и Оскар Глух, оформивший хет-трик.

По сумме двух встреч «Аякс» одержал победу со счётом 8:2 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, первые матчи которого пройдут 6 августа.

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