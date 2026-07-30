15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аякс — Войводина, результат матча 30 июля 2026, счет 4:1, квалификация конференций 2026/2027

«Аякс» разгромил сербскую «Войводину» в матче квалификации Лиги конференций
Комментарии

Завершился ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/2027 между клубами «Аякс» (Нидерланды) и «Войводина» (Сербия). Игра прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал Okko. Трансляцию встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
0:1 Црномаркович – 40'     1:1 Классен – 44'     2:1 Глух – 53'     3:1 Глух – 58'     4:1 Глух – 71'    

В составе нидерландской команды голами отметились полузащитники Дави Классен и Оскар Глух, оформивший хет-трик.

По сумме двух встреч «Аякс» одержал победу со счётом 8:2 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, первые матчи которого пройдут 6 августа.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги конференций сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Чемпионат» и Okko покажут матч квалификации Лиги конференций «Аякс» — «Войводина»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android