15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу 2026/2027: результаты на 30 июля 2026, календарь, таблица

Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 30 июля, календарь, таблица
Комментарии

В четверг, 30 июля, прошли три матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты встреч первого раунда Пути регионов Кубка России на 30 июля:

«Анри» – «Динамо» Барнаул – 1:2;
«Темп» – КДВ – 3:4;
ФК «10» – «Космос» – 3:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются столичные «Локомотив» и ЦСКА (по девять трофеев).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
Материалы по теме
Кубок России возвращается! Всё о турнире — от нового регламента до состава групп
Кубок России возвращается! Всё о турнире — от нового регламента до состава групп
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android