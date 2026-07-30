Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 30 июля, календарь, таблица

В четверг, 30 июля, прошли три матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты встреч первого раунда Пути регионов Кубка России на 30 июля:
«Анри» – «Динамо» Барнаул – 1:2;
«Темп» – КДВ – 3:4;
ФК «10» – «Космос» – 3:2.
Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются столичные «Локомотив» и ЦСКА (по девять трофеев).