Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 30 июля, календарь, таблица

В четверг, 30 июля, прошли три матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты встреч первого раунда Пути регионов Кубка России на 30 июля:

«Анри» – «Динамо» Барнаул – 1:2;

«Темп» – КДВ – 3:4;

ФК «10» – «Космос» – 3:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются столичные «Локомотив» и ЦСКА (по девять трофеев).