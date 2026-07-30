«Зенит» претендует на экс-хавбека «Байера» времён Хаби Алонсо стоимостью € 20 млн — Сьерра

Густаво Пуэрта, бывший полузащитник леверкузенского «Байера» времён работы в нём испанского главного тренера Хаби Алонсо, близок к уходу из испанского «Расинга». Как сообщает инсайдер Пипе Сьерра в соцсети X, будущее колумбийца должно решиться в ближайшие дни.

Сообщается, что несколько клубов, включая «Болонью», «Халл Сити», «Порту» и «Валенсию», не готовы платить за Пуэрту € 20 млн, которые требует «Расинг». Агенты 23-летнего футболиста уже находятся в Европе.

По данным источника, «Зенит» является претендентом на игрока, но пока не уделяет ему приоритетного внимания. Рассматриваются варианты из Германии, Италии и Испании.