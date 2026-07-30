15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андерлехт — Хаммарбю, результат матча 30 июля 2026, счет 3:1, второй квалификационный раунд Лиги Европы 2026/2027, второй матч

«Андерлехт» одержал волевую победу над «Хаммарбю» и вышел в следующий раунд Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю». Команды играли на стадионе «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия). Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 21:30 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
3 : 1
Хаммарбю
Стокгольм, Швеция
0:1 Абрахам – 2'     1:1 Сикан – 48'     2:1 Цветкович – 81'     3:1 Дегреф – 89'    

На второй минуте нападающий Паулос Абрахам вывел «Хаммарбю» вперёд. На 48-й минуте украинский форвард хозяев поля Даниил Сикан восстановил равенство в счёте. На 81-й минуте серб Михайло Цветкович забил второй гол бельгийцев. На 89-й минуте нападающий Тристан Дегреф установил окончательный счёт.

Первый матч между клубами состоялся неделю назад, 23 июля, и завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Андерлехт» квалифицировался в следующий раунд второго по значимости еврокубкового турнира.

Календарь матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL
Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android