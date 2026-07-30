«Андерлехт» одержал волевую победу над «Хаммарбю» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027 между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хаммарбю». Команды играли на стадионе «Лотто Парк» (Брюссель, Бельгия). Победу со счётом 3:1 одержали хозяева поля.

На второй минуте нападающий Паулос Абрахам вывел «Хаммарбю» вперёд. На 48-й минуте украинский форвард хозяев поля Даниил Сикан восстановил равенство в счёте. На 81-й минуте серб Михайло Цветкович забил второй гол бельгийцев. На 89-й минуте нападающий Тристан Дегреф установил окончательный счёт.

Первый матч между клубами состоялся неделю назад, 23 июля, и завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Андерлехт» квалифицировался в следующий раунд второго по значимости еврокубкового турнира.