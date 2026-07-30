Евгений Латышонок высказался перед матчем «Балтики» с московским «Динамо»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московским «Динамо». Возможная дебютная встреча для голкипера после возвращения в клуб пройдёт в субботу, 1 августа, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Получается, спустя два года возвращаюсь [на «Ростех Арену»]. Хочется поскорее сыграть, но не знаю, приму ли я участие напрямую в этой встрече, всё решит тренерский штаб. Стараюсь делать максимум на тренировках, подходить в хорошей форме и надеюсь в эту субботу помочь команде», — сказал Латышонок в видео пресс-службы «Балтики».

Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.