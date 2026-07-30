В «Крыльях Советов» объяснили, почему не думают о подписании контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов ответил, почему самарский клуб не рассматривает вариант с подписанием Артёма Дзюбы. В минувшем сезоне 37-летний форвард играл за «Акрон», который он покинул нынешним летом.

«Игроки такого масштаба, как Дзюба, уже сами себе тренеры. Может, им уже пора на тренерскую работу смотреть. Появление такого футболиста — это всегда конкуренция в раздевалке. Мы же строим команду вокруг главного тренера. Таких игроков всегда сложно интегрировать.

Если бы Дзюба был так полезен, наверное, «Акрон» бы его сохранил. Тем более многие эксперты отмечают, что «Акрон» попал в стыки, потому что всё слишком было заточено под Дзюбу. А скорость уже уходит. У возрастных игроков много минусов. Они хорошо дополняют опытный коллектив, как мне видится. Когда стоит какая‑то задача. Такие футболисты уже больше психологи для остальных. Но мы в будущем намерены делать акцент на молодёжь, на людей, которые хотят себя проявить, чтобы дальше двигаться вперёд. Дзюбе уже куда двигаться? Или Кокорину? Или условному Чалову? Для них переход сюда всегда будет восприниматься понижением», — приводит слова Симонова «Матч ТВ».

Материалы по теме Эксклюзив Гендиректор «Факела» Кондратов ответил на вопрос об интересе клуба к Артёму Дзюбе

Лучший бомбардир в истории России: