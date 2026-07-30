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«Реал» купил нападающего Карлоса Эспи из «Леванте»

«Реал» купил нападающего Карлоса Эспи из «Леванте»
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«Леванте» на официальном сайте проинформировал о переходе нападающего Карлоса Эспи в мадридский «Реал». Клуб подчёркивает, что эта сделка стала крупнейшей продажей игрока, являющегося воспитанником молодёжной академии команды, за всю историю «Леванте». Контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2031 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Реал» активировал опцию выкупа 21-летнего форварда за € 25 млн.

В минувшем сезоне Эспи принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами. Трудовое соглашение игрока с «Леванте» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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