Три клуба АПЛ интересуются защитником киевского «Динамо» Михавко — Джейкобс

Три клуба английской Премьер-лиги заинтересованы в защитнике киевского «Динамо» Тарасе Михавко. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X, к 21-летнему футболисту проявил интерес «Ноттингем Форест». Также на игрока претендуют «Борнмут» и «Эвертон».

Михавко выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В молодёжную команду бело-голубых он перебрался из «Львова». За основу он дебютировал в феврале 2024-го и с тех пор провёл 90 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Контракт Михавко с киевским «Динамо» рассчитан до конца 2030 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 10 млн.