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Бенфика — Санкт-Галлен, результат матча 30 июля 2026, счет 5:0, второй квалификационный раунд Лиги Европы 2026/2027

«Бенфика» разгромила «Санкт-Галлен» в квалификации Лиги Европы. Павлидис сделал покер
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались португальская «Бенфика» и швейцарский «Санкт-Галлен». Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Победу со счётом 5:0 праздновала команда хозяев.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
1:0 Павлидис – 11'     2:0 Павлидис – 55'     3:0 Павлидис – 66'     4:0 Павлидис – 74'     5:0 Лангле – 81'    
Удаления: нет / Станич – 57'

Счёт открыл нападающий хозяев поля Вангелис Павлидис на 11-й минуте. Во втором тайме на 55-й минуте Павлидис забил свой второй гол в этой встрече. На 57-й минуте защитник «Санкт-Галлена» Йозо Станич получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 66-й минуте Павлидис сделал хет-трик. На 74-й минуте греческий форвард реализовал пенальти и оформил покер. На 81-й минуте защитник «Бенфики» Клеман Лангле установил окончательный счёт — 5:0.

В первом матче швейцарский клуб победил соперника со счётом 2:1. По сумме двух встреч «Бенфика» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 6 августа, а ответные — 13 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф. Он начнётся 20 августа, а закончится 27 августа.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
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