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ЦСКА София — Карабах, результат матча 30 июля 2026, счет 0:0 5:4, квалификация Лиги Европы 2026/2027

«Карабах» уступил софийскому ЦСКА по пенальти в матче квалификации Лиги Европы
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 между софийским ЦСКА (Болгария) и «Карабахом» (Азербайджан). Игра прошла на стадионе «Василь Левски» в Софии. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказался ЦСКА из Софии — 5:4.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
ЦСКА С
София, Болгария
Окончен
0 : 0
5 : 4
Карабах
Агдам, Азербайджан

Первый матч между болгарской и азербайджанской командами завершился со счётом 0:0. ЦСКА из Софии вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 6 августа, а ответные — 13 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф. Он начнётся 20 августа, а закончится 27 августа.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
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