«Карабах» уступил софийскому ЦСКА по пенальти в матче квалификации Лиги Европы

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 между софийским ЦСКА (Болгария) и «Карабахом» (Азербайджан). Игра прошла на стадионе «Василь Левски» в Софии. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказался ЦСКА из Софии — 5:4.

Первый матч между болгарской и азербайджанской командами завершился со счётом 0:0. ЦСКА из Софии вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 6 августа, а ответные — 13 августа. Затем состоится квалификационный раунд плей-офф. Он начнётся 20 августа, а закончится 27 августа.

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