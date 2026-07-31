15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерация футбола США поддержала КОНКАКАФ в отвержении идеи ФИФА о продаже прав на ЧМ

Федерация футбола США поддержала КОНКАКАФ в отвержении идеи ФИФА о продаже прав на ЧМ
Комментарии

Федерация футбола США на странице в социальной сети X поддержала Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), выступившую против намерения Международной федерации футбола (ФИФА) продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Федерация футбола США поддерживает КОНКАКАФ и её членов», — написано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что ведущим инвестором называется фонд, основателем которого является Джошуа Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, мужа дочери Дональда Трампа Иванки.

В четверг, 30 июля, страны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о намерении бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация передаст права собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.

Материалы по теме
Официально
КОНКАКАФ отвергла идею ФИФА о продаже долей прав на ЧМ частным инвесторам

Инфантино вручил сборной Испании драгоценные перстни:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android