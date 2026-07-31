Федерация футбола США поддержала КОНКАКАФ в отвержении идеи ФИФА о продаже прав на ЧМ

Федерация футбола США на странице в социальной сети X поддержала Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), выступившую против намерения Международной федерации футбола (ФИФА) продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Федерация футбола США поддерживает КОНКАКАФ и её членов», — написано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что ведущим инвестором называется фонд, основателем которого является Джошуа Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, мужа дочери Дональда Трампа Иванки.

В четверг, 30 июля, страны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о намерении бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация передаст права собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.

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