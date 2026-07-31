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«Турниры без стран Европы ничего не стоят». Хёнес — о решении УЕФА бойкотировать ЧМ

«Турниры без стран Европы ничего не стоят». Хёнес — о решении УЕФА бойкотировать ЧМ
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Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнес высказался о решении УЕФА бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, в частности чемпионат мира, если организация продаст долю прав на соревнования частным инвесторам.

«Лично я думаю, что европейцы не понимают, насколько они на самом деле сильны. Соревнования без европейских команд ничего не стоят. Если они действительно будут едины и будут последовательно работать над достижением этой цели, господину Инфантино этот план не сойдёт с рук. Если он хочет, чтобы на чемпионате мира встретились Фиджи и Кабо-Верде, пусть получит это», — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany на странице в социальной сети X.

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