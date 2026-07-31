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Почётный президент «Баварии» Хёнес: Олисе в «Реале»? Я смеялся до упаду

Почётный президент «Баварии» Хёнес: Олисе в «Реале»? Я смеялся до упаду
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Член наблюдательного совета и почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал слухи об интересе мадридского «Реала» к вингеру команды Майклу Олисе. Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» готов предложить за футболиста € 200 млн.

«Олисе в «Реале»? Абсолютно никаких опасений нет! Я смеялся до упаду. Проверил, на какой срок с ним заключён контракт — ещё три года. Для меня это вообще не проблема. Император Китая мог бы прийти сейчас — и мы бы и с ним не стали разговаривать», — приводит слова Хёнеса издание Bild.

Олисе перешёл в «Баварию» из «Кристал Пэлас» летом 2024-го. В минувшем сезоне француз отметился 15 голами и 21 результативной передачей в 32 матчах Бундеслиги.

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