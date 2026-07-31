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«МЮ» может перехватить трансферную цель «Барселоны» из Ла Лиги ценой € 16 млн — TEAMtalk

«МЮ» может перехватить трансферную цель «Барселоны» из Ла Лиги ценой € 16 млн — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой крайнего защитника испанского «Расинга» Хорхе Салинаса, если манкунианцам не удастся приобрести Льюиса Холла из «Ньюкасла». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, интерес к Салинасу также проявляет «Барселона». Однако переговоры между клубами на текущий момент зашли в тупик, поскольку «Расинг» требует около € 16 млн за переход 19-летнего игрока, а сине-гранатовые готовы предложить в районе € 8 млн.

Подчёркивается, скауты «Манчестер Юнайтед» считают, что Салинас способен сразу заиграть в основном составе команды.

По итогам минувшего сезона «Расинг» вышел в Ла Лигу. Салинас принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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