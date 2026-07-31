«Мы были бы безумцами!» В «Баварии» категорично отвергли продажи Кейна, Диаса и Олисе

Член наблюдательного совета и почётный президент «Баварии» Ули Хёнес в категоричной форме отверг возможность продажи любого из трио форвардов Майкла Олисе, Гарри Кейна и Луиса Диаса, а также высказался о новичке команды Исмаэле Сайбари.

«Продление Кейна? Я не говорил об этом напрямую с Гарри, но слышал, что он очень счастлив в Мюнхене. Мы тоже очень довольны им, и у него действительно нет причин уходить в следующем году. По крайней мере, не вижу для этого никаких причин. Он образец для подражания во всех отношениях. Не только как бомбардир, как игрок на поле, но и как человек.

Продажа Кейна, Диаса или Олисе? Зачем нам это? Мы были бы сумасшедшими! Вы тратите € 60-70 млн, получаете, может быть, € 120 млн, а потом гонитесь за другими игроками, даже не зная, как они проявят себя в команде. Нам повезло иметь лучшее трио в мире: Диаса, Кейна и Олисе. И новый игрок из Марокко (Исмаэль Сайбари перешёл в «Баварию» из ПСВ за € 50 млн летом. — Прим. «Чемпионата»), безусловно, пополнит этот состав. Мы были бы полными безумцами, если бы даже рассматривали возможность продажи одного из них», — приводит слова Хёнеса издание Bild.