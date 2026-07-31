«Арсенал» может предложить € 123 млн за Винисиуса, «Реал» хочет € 160 млн — The Article

«Арсенал» согласился оставить за нападающим Винисиусом Жуниором 100% прав на использование собственного изображения в случае перехода из мадридского «Реала», в то время как «сливочные» готовы оставить за игроком 80% этих прав при продлении контракта. Также футболист хочет добиться увеличения бонуса при пролонгации соглашения. Об этом сообщает The Article на странице в социальной сети X.

По информации источника, если «Арсенал» получит поддержку от агентства Винисиуса, лондонский клуб будет готов предложить «Реалу» более £ 105 млн (€ 123 млн) за трансфер вингера. Однако испанский гранд хочет выручить около £ 137 млн (€ 160 млн) с возможной продажи 26-летнего футболиста.

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: