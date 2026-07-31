Лига Европы — 2026/2027 по футболу: результаты на 30 июля, календарь, таблица

В четверг, 30 июля, прошло девять матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Результаты встреч второго квалификационного раунда Лиги Европы на 30 июля:

«Маккаби» Тель-Авив — «Шериф» — 1:0;

«Пафос» — «Хайдук» — 4:0;

«Мидтьюлланн» — «Бешикташ» — 0:2;

«Градец-Кралове» — «Тромсё» — 3:1;

ПАОК — «Динамо» Киев — 2:0;

ЦСКА София — «Карабах» — 0:0 (5:4 пен.);

«Ференцварош» — «Твенте» – 2:2;

«Андерлехт» — «Хаммарбю» — 3:1;

«Бенфика» — «Санкт-Галлен» — 5:0.

Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона бирмингемцы обыграли «Фрайбург» со счётом 3:0.