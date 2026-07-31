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«Барселона» попрощалась с Маркусом Рашфордом

«Барселона» попрощалась с Маркусом Рашфордом
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«Барселона» попрощалась на своём официальном аккаунте с вингером Маркусом Рашфордом. За сине-гранатовых англичанин выступал в аренде, права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

«Мы наслаждались каждой минутой, проведенной с тобой, Рэши! Удачи в твоей новой главе!», — написано в официальном аккаунте клуба в социальной сети Х.

Маркус Рашфорд объявил об уходе из «Барселоны» 30 июля.

Ранее сообщалось, что англичанин, ради того, чтобы остаться в «Барсе», готов был пойти на понижение зарплаты, однако каталонский клуб не стал активировать опцию выкупа. Теперь он готовится к сезону с «МЮ», где нужен Кэррику, но не исключает ухода в топ-клуб Европы.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 49 матчей за «Барселону», где забил 14 голов и сделал 14 ассистов.

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