FIFPRO выступила с заявлением о планах ФИФА продать долю прав на ЧМ частным инвесторам

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) выступила с заявлением по поводу намерения Международной федерации футбола (ФИФА) продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«FIFPRO приняла к сведению недавнее публичное заявление относительно предложения ФИФА о создании FIFA Forward Enterprise.

Данное предложение является частью более широких дискуссий о будущем управлении, организации и коммерческом развитии международного футбола. Инициативы такого масштаба требуют прозрачности, понятных процессов и содержательного взаимодействия со всеми, кто имеет законный интерес в будущем профессионального футбола.

В последние месяцы FIFPRO и ФИФА предприняли важные шаги для укрепления совместного управления в рамках Меморандума о взаимопонимании и создания Глобальной платформы социального диалога. Хотя эта платформа предназначена для решения вопросов профессионального футбола между игроками, клубами и лигами как социальными партнерами, она также отражает более широкую приверженность прозрачности, структурированному диалогу, объективным критериям и коллективному развитию футбола как неотъемлемой части всех аспектов будущего управления им.

Это фундаментальные принципы, которые FIFPRO и профсоюзы игроков по всему миру последовательно отстаивают, чтобы сегодняшний футбол мог справляться с вызовами завтрашнего дня. Будучи трудящимися, профессиональные футболисты являются ключевыми заинтересованными сторонами в игре, и решения, касающиеся управления и развития международного футбола, неизбежно влияют на условия, в которых они работают и соревнуются.

Поэтому FIFPRO рассчитывает, что предложения подобной значимости будут обсуждаться открыто и прозрачно — с реальным участием представителей игроков и других заинтересованных сторон. На фоне реакций, поступающих со стороны футбольного сообщества, ФИФА несёт особую ответственность за объединение футбольной индустрии, а не за её разобщение. Решения такой важности должны формироваться в ходе подлинного и инклюзивного процесса, а не с помощью ультиматумов.

FIFPRO совместно со своими членами и региональными подразделениями продолжит пристально следить за развитием ситуации и рассчитывает на своевременное информирование и привлечение к процессу. Мы остаемся верны своей цели по защите интересов игроков и конструктивному сотрудничеству со всеми сторонами ради устойчивого и эффективно управляемого будущего профессионального футбола», — говорится в заявлении.

В четверг, 30 июля, страны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о намерении бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация передаст права собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.