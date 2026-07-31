Спортивный директор «Лечче» высказался о пропаже бывшего футболиста тульского «Арсенала»

Спортивный директор «Лечче» Стефано Тринкьера высказался о пропаже бывшего футболиста тульского «Арсенала» Ламек Банда. Ранее сообщалось, что футболист две недели не выходит на связь с нынешним клубом.

«Прошло уже две недели, и с Бандой до сих пор никто не может связаться — даже его агенты. Мы все начинаем опасаться, что с ним произошло что-то, не связанное с футболом. Насколько нам известно, клуб, который хотел его подписать, уже переключился на других игроков с похожими характеристиками и больше не заинтересован в его трансфере.

Я начинаю думать, что эта история не связана с какой-то стратегией, направленной на получение чего-либо от «Лечче». Скорее, за всем этим скрывается личная проблема», — приводит слова Тринкьера Footmercato.

Ламек Банда выступал за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год, проведя 13 матчей за клуб в Российской Премьер-Лиге и квалификационном раунде Лиги Европы.