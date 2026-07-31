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«Локомотив» отказался продавать Монтеса за € 7 млн — La Vanguardia

«Локомотив» отказался продавать Монтеса за € 7 млн — La Vanguardia
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Московский «Локомотив» продолжает переговоры с мексиканским «Крус Асуль» по возможному трансферу защитника Сесара Монтеса, однако пока стороны не смогли договориться о сумме сделки. Об этом сообщает La Vanguardia.

По информации источника, мексиканский клуб предложил за 29-летнего футболиста € 7 млн с учетом бонусов, но российская сторона отклонила это предложение. «Железнодорожники» намерены получить за игрока около € 10 млн и не готовы снижать свои требования, несмотря на продолжающиеся переговоры.

Монтес пополнил состав «Локомотива» осенью 2024 года, перейдя из испанской «Альмерии». Его контракт с московским клубом действует до июня 2029 года. В прошлом сезоне защитник провел 29 матчей и забил четыре мяча, а также выступил за сборную Мексики на домашнем чемпионате мира.

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