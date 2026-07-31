Журналист назвал фаворита в борьбе за подписание Мохамеда Салаха

Новичок чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Дирия» включился в борьбу за подписание египетского нападающего Мохамеда Салаха, сообщает Goal со ссылкой на турецкого журналиста Ягиза Сабунджуоглу.

По информации источника, саудовский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста и готов сделать предложение, если его возможный переход в турецкий «Бешикташ» сорвётся.

Сообщается, что переговоры Салаха с «Бешикташем» ранее продвинулись достаточно далеко, однако были приостановлены из-за разногласий по отдельным пунктам контракта, в том числе связанным с агентом игрока Рами Аббасом.

При этом Сабунджуоглу отмечает, что именно «Бешикташ» сохраняет наибольшие шансы подписать Салаха, поскольку предложил наиболее выгодные финансовые условия. Также интерес к египтянину проявляют два клуба из американской лиги.

Напомним, по окончании прошлого сезона Салах покинул «Ливерпуль», за который выступал с 2017 года.