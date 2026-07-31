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«ПСЖ» готов выполнить все требования «Пармы» ради трансфера Судзуки — Романо

«ПСЖ» готов выполнить все требования «Пармы» ради трансфера Судзуки — Романо
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«ПСЖ» сделал очередной шаг к приобретению голкипера «Пармы» Сиона Судзуки. Парижский клуб готов выполнить финансовые требования итальянской стороны и предложил футболисту особый вариант продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Парма» хочет получить около € 30 млн за 23-летнего японца. При этом «ПСЖ» рассчитывает оформить трансфер, после чего сразу отправить вратаря в аренду, чтобы он получал регулярную игровую практику.

Отмечается, что возможный переход не повлияет на положение Матвея Сафонова, который рассматривается как основной голкипер команды перед стартом сезона-2026/27.

Судзуки выступает за «Парму» с 2024 года, за это время он провел 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч за сборную Японии.

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