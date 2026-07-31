Тренер киевского «Динамо» высказался о поражении от ПАОКа в квалификации Лиги Европы

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал поражение команды во втором квалификационном раунде Лиги Европы с ПАОКом (0:2). В первом матче греческий клуб победил соперника со счётом 3:2.

«Сегодняшний матч выиграл один игрок – Константелиас. К сожалению, у нас нет исполнителя с таким уровнем мастерства. Мы сегодня отдали много сил, у нашей команды есть потенциал, и мы понимаем, за счет чего нужно улучшаться. Уровень мастерства игроков ПАОК высок, мы видели, как они перестраивались, но при этом первый тайм можем занести в актив, когда мы хорошо играли. А где недоиграли, соперник этим воспользовался – и речь именно о том игроке, о котором я говорил», — приводит слова Костюка официальный сайт клуба.

По сумме двух встреч ПАОК вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, первые матчи которого пройдут 6 августа, а ответные — 13 августа.