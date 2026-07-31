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«Рад вернуться в родной клуб». Вадим Раков — о переходе в «Локомотив»

«Рад вернуться в родной клуб». Вадим Раков — о переходе в «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков прокомментировал своё возвращение в стан железнодорожников.

«Рад вернуться в родной клуб, чувствуется другое отношение сейчас. В аренде хотелось проявить себя по максимуму. Конечно, травма всё загубила, но я не расклеился, хотя был моментик. Но собрался, вернулся в клуб и к сборам подошел в хорошей физической форме», — приводит слова Ракова myach.pro.

Прошлый сезон нападающий провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». Он забил пять голов и сделал две результативные передачи в семи стартовых турах РПЛ-2025/2026. Бо́льшую часть завершившегося чемпионата форвард пропустил из-за травм.

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