«Он доставил мне столько проблем». Каземиро – о Лионеле Месси

Бразильский полузащитник Каземиро высказался о Лионеле Месси после перехода в «Интер Майами», где также выступает аргентинский форвард.

«Я очень рад быть с ним сейчас. Он доставил мне столько проблем. Я всегда мечтал играть с лучшими. Я играл против него несколько раз, я знал, что остановить его невозможно, но после того, как он выиграл все и увидел его стремление к дальнейшему росту, к победам… Это впечатляет. Для меня большая честь играть рядом с ним. Я там, где хочу быть. Я хочу продолжать расти. Я хочу получать удовольствие от игры в футбол», — приводит слова Каземиро AS.

Ранее в чемпионате Испании Каземиро выступал за «Реал», а Месси играл за «Барселону».

Каземиро дебютировал за клуб МЛС «Интер Майами» в ночь с 25 на 26 июля в матче с «Клёб де Фут Монреаль». О подписании хавбека сборной Бразилии клуб из Майами официально объявил 22 июля.