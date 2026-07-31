15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Был в шоке от своей результативности». Вадим Раков — об аренде в «Крыльях Советов»

«Был в шоке от своей результативности». Вадим Раков — об аренде в «Крыльях Советов»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков оценил сезон, который провёл в аренде в самарских «Крыльях Советов».

«Сезон в «Крыльях» начался ярко. Я был в шоке от своей результативности. Но потом травма, рецидив — все это угнетало. Но я вернулся в Москву и почувствовал, что появилась уверенность. Делаю сейчас все, чтобы приносить пользу «Локомотиву», — приводит слова Ракова myach.pro.

Минувший сезон нападающий провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». Раков забил пять мячей и сделал две результативные передачи в семи стартовых турах РПЛ-2025/2026. Бо́льшую часть завершившегося чемпионата форвард пропустил из-за травм.

Материалы по теме
«Рад вернуться в родной клуб». Вадим Раков — о переходе в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android