Вадим Раков рассказал, на какой позиции ему комфортнее играть

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков рассказал, на какой позиции ему комфортнее играть.

«Честно говоря, за футбольную карьеру я поиграл на всех позициях, кроме вратаря. Я начинал центральным защитником, но в «Локомотиве» по юношам я уже играл нападающего, после начали использовать десяткой, а снизу в опорке — Батраков.

С Лёшей хороший тандем был. Я бежал за спину, он, не поднимая голову, отдавал мне передачу. Чувствовали друг друга отлично, была большая результативность у обоих. Но в молодёжке меня видели крайним нападающим, что потом подхватил Михаил Михайлович и сначала использовал с краю нападения.

В «Крыльях» же вообще мог появиться, где угодно — как говорится: роль свободного художника», — приводит слова Ракова myach.pro.

Прошлый сезон нападающий провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». Он забил пять голов и сделал две результативные передачи в семи стартовых турах РПЛ-2025/2026. Бо́льшую часть завершившегося чемпионата форвард пропустил из-за травм.