Переход Возиньи в «Коло-Коло» откладывается — AS

Переход вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в чилийский «Коло-Коло» пока откладывается из-за проблем с оформлением документов. Об этом сообщает AS.

Изначально голкипер должен был прилететь в Чили в четверг, однако на рейс он не сел, что вызвало слухи о возможном срыве трансфера.

В окружении футболиста опровергли информацию о проблемах в переговорах, подчеркнув, что сделка остаётся в силе.

По словам представителей игрока, задержка связана исключительно с бюрократическими процедурами. Поскольку в Кабо-Верде нет консульств Чили, документы оформляются через Португалию. При этом Возинья не является гражданином Португалии, из-за чего процесс занимает больше времени, чем ожидалось.

Ожидается, что вопрос с документами будет решен в ближайшие дни, после чего голкипер сможет отправиться в Чили. В окружении футболиста рассчитывают, что он вылетит уже в пятницу или в воскресенье.