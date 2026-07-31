«Никто в мире так не продаёт футбол». Александр Елагин – об АПЛ

Комментатор Александр Елагин поделился ожиданиями от предстоящего 35-го сезона Английской Премьер-лиги.

«Судя по всему, грядущий 35-й сезон Английской Премьер-лии грозится стать одним из самых непредсказуемых и интригующих сезонов в её истории. АПЛ давно перестала быть чисто английским проектом. Британия предоставила свои прекрасные (в основном) стадионы с потрясающей культурой «боления», а главное, традиции, на которых и основывается весь богатый спектр успехов Лиги: от финансового до трофейного. Не будет преувеличением сказать, что в АПЛ аккумулированы «все главные бабки» мирового футбола — поэтому эта Лига так притягивает очень серьёзные «денежные мешки» со всех закоулков нашей планеты. Однако прежде всего АПЛ сильна своим менеджментом: никто в мире так не продаёт футбол, как первоклассное шоу, никто в мире так смело не экспериментирует в организации элитного клубного турнира. Именно по этому на Туманный Альбион стремятся лучшие игроки, тренеры, функционеры», – написал Елагин в своём телеграм-канале.

Очередной сезон АПЛ начнётся 21 августа.