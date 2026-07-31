Александр Елагин высказался о возможных интригах в предстоящем сезоне АПЛ

В преддверии нового сезона Английской Премьер-лиги комментатор Александр Елагин обратил внимание на изменения, которые могут повлиять на расстановку сил в чемпионате.

«В 35-м сезоне АПЛ мы уже не увидим на тренерском «мостике» таких могучих Легенд, как Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Томас Тухель, а также менеджеров рангом пониже, но не менее интересных и ярких. Я имею ввиду англичанина Эдди Хау, неожиданно покинувшего Ньюкасл за 3 недели до старта 35-го сезона. Пока подробностей ухода специалиста, 5 лет успешно отработавшего с Сороками — нет.

Но в следствии столь радикального шага Хау, мы можем увидеть у руля НЮ новую, весьма интересную фигуру — 38-летнего немца Маттиаса Яссле, который своей работой в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии произвёл настоящий фурор, выиграв с клубом из Джидды дважды подряд Лигу чемпионов Азии. Под его началом блестящий сезон провели и английский бомбардир Айвен Тони, и ивуарийский хавбек Франк Кессье, и алжирский вингер Риад Марез, и потрясающий сенегальский вратарь Эдуар Менди. Знакомые всё лица, не правда ли? На смену дуэлям Гвардиолы и Клоппа приходят «новички» со звучными именами: Хаби Алонсо, Энцо Мареска, Антони Ираола, Роберто Де Дзерби и вот теперь Яссле. Новый сезон, новые лица во главе гигантов АПЛ, а, следовательно, и новые интриги...», – написал Елагин в своём телеграм-канале.

Очередной сезон АПЛ начнётся 21 августа.