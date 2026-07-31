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В «Ювентусе» отреагировали на срыв назначения Пирло в сборную Италии из-за связи с Россией

В «Ювентусе» отреагировали на срыв назначения Пирло в сборную Италии из-за связи с Россией
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Генеральный директор итальянского «Ювентуса» Джованни Карневали высказался об Андреа Пирло, который не смог возглавить сборную Италии из-за связи с российским букмекером.

«Мне жаль Андреа Пирло, которого очень резко критиковали за, возможно, ошибочные решения. Но было бы лучше подумать об этом заранее», — приводит слова Карневали Football Italia.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник был главным претендентом на вакантную должность тренера сборной Италии, но решение было изменено после скандала из-за контракта итальянца с букмекерской компанией в России.

Вместо Пирло сборную Италии возглавил Роберто Манчини.

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