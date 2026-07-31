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Арне Слот отклонил вариант с «Аль-Ахли» и и ищет продолжения карьеры в Европе — ESPN

Арне Слот отклонил вариант с «Аль-Ахли» и и ищет продолжения карьеры в Европе — ESPN
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот намерен продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, несмотря на интерес со стороны саудовского «Аль-Ахли». Об этом сообщил ESPN.

По информации источника, 47-летний специалист является главным кандидатом на замену Маттиасу Яйссле в клубе из Джидды, однако сам Слот рассматривает вариант с возвращением в европейский футбол. После ухода из «Ливерпуля» тренером интересовались команды из Англии, Германии и Италии. Также его называли возможным претендентом на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Слот покинул «Ливерпуль» в мае после двух сезонов работы. В свой первый год он привел команду к титулу АПЛ после ухода Юргена Клоппа.

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