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В «Ювентусе» отреагировали на готовность УЕФА бойкотировать ЧМ по футболу

В «Ювентусе» отреагировали на готовность УЕФА бойкотировать ЧМ по футболу
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Генеральный директор итальянского «Ювентуса» Джованни Карневали высказался о решении УЕФА бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, в частности чемпионат мира, если организация продаст долю прав на соревнования частным инвесторам.

«Есть 55 федераций, которые выступают против того, что пытается сделать ФИФА. То, что делает Инфантино, видно всем: это совершенно другое направление по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Мне нравятся честные и прозрачные действия, а ФИФА не придерживается тех ценностей, в которые я верю. Сам факт того, что 55 федераций не согласны с этим, уже является важным шагом. Появится возможность их остановить», — приводит слова Карневали Football Italia.

Ранее сообщалось, что УЕФА сделал заявление, в котором проинформировал о намерении бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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