«Нельзя отвергать это предложение». Глава Коморской федерации футбола о плане ФИФА

Президент Коморской федерации футбола Саид Али Саид Атуман отметил, что предложение ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам и выплатить поддержавшим инициативу ассоциациям по $ 40 млн, по-своему привлекательно.

«Наша проблема: как достать деньги? Сейчас у нас нет ни одного спонсора. В прошлом году Comores Télécom дала нам примерно € 100-150 тыс. Как в таких условиях конкурировать с Марокко, Алжиром, Кот-д’Ивуаром? Богатые страны могут готовить игроков, строить инфраструктуру, закупать оборудование – и неудивительно, что потом у них есть результат. Большинство европейских стран таких проблем не знают.

Мы не говорим, что африканские страны за или против, но нельзя отвергать это предложение, не изучив его. Если бы я был европейцем, возможно, у меня было бы другое мнение, но я живу в другой реальности. Comores Télécom в прошлом году едва покрыла мне один матч. Легко сказать: «Надо отказаться».

Но нужно также быть уверенным, что ФИФА сохранит свою независимость. Это риск. Однако для африканских стран это не табу», — приводит слова Саида Али Саида Атумана L’Equipe.