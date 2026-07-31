Впервые чемпионат Южной Азии может пройти без сборной Непала

Футбольный чемпионат Южной Азии впервые в истории может пройти без сборной Непала после приостановки Международной федерацией футбола (ФИФА) членства Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA) в организации в связи с нарушением её устава. Об этом информирует издание The Kathmandu Post.

Турнир запланирован на 4-17 ноября в столице Бангладеш — Дакке. При этом Федерация футбола Южной Азии (SAFF) пока не сообщила, как будет организован чемпионат без участия Непала.

Ранее ФИФА запретила сборной Непала и клубам страны участвовать в международных соревнованиях, а ANFA лишилась всех прав члена организации. Причиной стало, как следует из письма генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрёма, нарушение устава ассоциации и вмешательство третьих лиц в избирательный процесс.

Копия письма ФИФА была направлена в AFC, также организация уведомила о решении всех своих членов.