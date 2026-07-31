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Николай Писарев раскритиковал нынешний формат Кубка России

Николай Писарев раскритиковал нынешний формат Кубка России
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нынешнем формате Кубка России.

«При новом формате Кубка мы каждый год видим, что медиакоманды обыгрывают клубы Второй лиги. Но в этом формате очень мала вероятность, что кто‑то из Второй или Медиалиги дойдёт до команд РПЛ. А раньше, например, мы приезжали в Красный Сулин — там играл московский «Спартак». Пропал вот этот кубковый шарм, когда маленькая команда могла привезти гранда в свой город», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Во второй раунд Кубка страны прошли пять медийных команд: «Фанком Броук Бойз», 2DROTS, «СКА‑Ростов», «Красное знамя — СиндЕкат» и «ФК 10».

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