Николай Писарев раскритиковал нынешний формат Кубка России

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нынешнем формате Кубка России.

«При новом формате Кубка мы каждый год видим, что медиакоманды обыгрывают клубы Второй лиги. Но в этом формате очень мала вероятность, что кто‑то из Второй или Медиалиги дойдёт до команд РПЛ. А раньше, например, мы приезжали в Красный Сулин — там играл московский «Спартак». Пропал вот этот кубковый шарм, когда маленькая команда могла привезти гранда в свой город», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Во второй раунд Кубка страны прошли пять медийных команд: «Фанком Броук Бойз», 2DROTS, «СКА‑Ростов», «Красное знамя — СиндЕкат» и «ФК 10».