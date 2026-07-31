Стилист Ямаля рассказала, в зависимости от чего подбирает образы для игрока

Ана Сотильо, персональный стилист вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, рассказала, как подбирает образы для своего клиента.

«Я подбираю для него образы на матчи Ла Лиги и Лиги чемпионов в зависимости от календаря. С учётом его характера я предлагаю ему чуть более возвышенные и экстравагантные идеи по сравнению с тем, к чему он привык.

Ламин олицетворяет многих парней с улицы, и мы демонстрируем это. Я не хочу это скрывать», – приводит слова Сотильо Sport.es.

Ямаль сыграл во всех восьми матчах завершившегося мирового первенства и отметился одним голом. На чемпионате Европы-2024 в Германии Ламин принял участие во всех семи встречах, отметившись также одним забитым мячом, но совершив четыре ассиста, включая голевой пас в матче за титул.