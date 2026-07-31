Николай Писарев оценил шансы «Балтики» в матче с московским «Динамо» во 2-м туре РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев оценил шансы команд перед встречей второго тура РПЛ между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой».

«Шварц в первый заход запомнился прессингом. Я этого не увидел в первом туре. Удивил их второй тайм: замены не усилили, а «Крылья Советов» даже были ближе к победе. При этом у них Касерес и Чавес только приехали. Я ожидаю, что «Динамо» во втором туре встрепенётся. «Балтика» в матче против ЦСКА забила на первой минуте, 15 минут был агрессивный футбол, а затем их было не узнать. Я думаю, что «Балтике» будет сложно, а «Динамо» должно проснуться», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Соперники встретятся 1 августа в 20:45 мск. Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» (Калининград, Россия).