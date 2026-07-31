Хуан Карседо высказался о возможном трансфере Артёма Дзюбы в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал ситуацию вокруг возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы в команду.

«Дзюба — это зона ответственности спортивного директора. Я работаю с теми, кто есть. Готов ли я работать с ним? Предпочитаю не рассуждать в сослагательном наклонении», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

На данный момент 37-летний Артём Дзюба является свободным агентом после ухода из тольяттинского «Акрона». Нападающий является воспитанником «Спартака», где находился в системе клуба до 2015 года.

Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив 31 гол.