УЕФА подготовил свою версию чемпионата мира по футболу. Известны все условия

У УЕФА уже есть планы, которые могут быть использованы для запуска собственной версии чемпионата мира, об этом сообщает Sky News.

По информации источника, такая возможность появилась на фоне готовности УЕФА бойкотировать ЧМ из-за желания ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

Примечательно, что ранее Союз европейских футбольных ассоциаций уже разработал формат Глобальной лиги наций – с финальными турнирами на восемь команд, которым предшествуют региональные отборочные этапы. Изначально УЕФА задумал проводить подобные финальные этапы в нечётные годы, когда нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Планы были созданы в 2017 году, но так и не были реализованы, так как президент ФИФА Джанни Инфантино настаивал на запуске расширенного клубного ЧМ.

Концепция предусматривала проведение не одного финального турнира, а семи. Каждый из них включал бы восемь команд в разных дивизионах в соответствии с рейтингом. Это были бы мини-чемпионаты мира, проводимые в разных странах и стартующие сразу с четвертьфиналов. В каждом дивизионе было бы по три европейские команды, две южноамериканские, по одной из Африки, Азии и Северной Америки. От Конфедерации футбола Океании была бы только одна сборная – в четвёртом по рейтингу дивизионе.

Формат Лиги наций, который в итоге был введён в 2018 году только в Европе, должен был использоваться в качестве отборочного пути в зоне УЕФА.