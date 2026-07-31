15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин назвал самый интересный матч во втором туре РПЛ

Александр Гришин назвал самый интересный матч во втором туре РПЛ
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, какой матч будет самым интересным во 2-м туре РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это самая интересная игра в туре. «Спартак» в хорошей форме. Карседо стабильный тренер, он делает минимальную ротацию. Выздоровел Бабич, Солари играет стабильно. «Ахмат» в первом туре с «Локомотивом» был хорош — мог увезти победу. «Спартак», «Зенит» и «Ахмат» в первом туре показали самый качественный футбол», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный, Россия) 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL
Топ-события пятницы: Шнайдер против Потаповой, РПЛ и бой Постарнаковой в PFL
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android