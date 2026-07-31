Александр Гришин назвал самый интересный матч во втором туре РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, какой матч будет самым интересным во 2-м туре РПЛ.

«Это самая интересная игра в туре. «Спартак» в хорошей форме. Карседо стабильный тренер, он делает минимальную ротацию. Выздоровел Бабич, Солари играет стабильно. «Ахмат» в первом туре с «Локомотивом» был хорош — мог увезти победу. «Спартак», «Зенит» и «Ахмат» в первом туре показали самый качественный футбол», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный, Россия) 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.