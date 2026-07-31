Тренер «Ливерпуля» Ираола рассказал, на какой позиции планирует использовать Вирца

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола поделился планами относительно роли полузащитника Флориана Вирца в своей команде.

«Если честно, это касается всех игроков, но в случае с Флорианом особенно важно, чтобы он показывал свою лучшую игру. Мы знаем, что он способен дать команде. Думаю, его стиль отлично подходит нашей игровой модели. Я вижу его, скорее, на позиции под нападающим. Мы знаем, что в сборной Германии он иногда действует на левом фланге.

Но мы планируем начать работу с ним именно в роли атакующего полузащитника, играющего за форвардом. Это очень разносторонний футболист. Мы постараемся добавить в его игру новые качества, сохранив все то, что он уже умеет делать на высоком уровне. В первые дни тренировок я увидел, что он находится в хорошем психологическом состоянии, и надеюсь, что он удачно начнет сезон и будет играть на высоком уровне», — приводит слова Ираолы официальный сайт «Ливерпуля».