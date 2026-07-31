«Никто не продаёт футбол». ФИФА выступила с заявлением по поводу продажи доли прав на ЧМ

ФИФА выступила с официальным заявлением по ситуации с продажей прав долей на проведение чемпионата мира и других крупных турниров частным структурам.

«ФИФА признаёт и уважает отзывы и опасения, высказанные в публичном пространстве. ФИФА подтверждает свою приверженность открытым и демократическим консультациям. Ошибочные сообщения в СМИ сорвали запланированный процесс обсуждения. Мы услышали отзывы, предоставленные соответствующими конфедерациями в отношении предлагаемого создания FIFA Forward Enterprise.

Мы продолжим обсуждения, чтобы показать, что каждая ассоциация‑член ФИФА имеет возможность выразить своё мнение, основываясь на фактах. FFE была предложена исключительно для того, чтобы все ассоциации‑члены ФИФА имели возможность получить значимую долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах. При этом данный шаг ни в коем случае не должен идти в ущерб ни духу, ни системе управления FIFA или футбола в целом.

Никто не продаёт футбол. ФИФА никогда не станет рассматривать подобное предложение. Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на представительство всех 211 международных ассоциаций. Каждой ассоциации должно быть предоставлено право ознакомиться с предложением и высказать свое мнение относительно своего будущего. Это демократические принципы ФИФА.

ФИФА передаст коммерческую и операционную деятельность по организации мероприятий в дочернюю организацию FFE, которая будет принадлежать ФИФА и контролироваться ею на постоянной основе. Прибыль будет распределена между всеми 211 международными ассоциациями, что позволит каждой ассоциации делать значимые инвестиции в футбол в своих странах.

Без поддержки большинства коммерческая деятельность FIFA останется неизменной. Программа FFE не будет создана. Предложения могут быть одобрены, отклонены или изменены — как в полном объёме, так и по отдельности. Мы начинаем консультации и открыты для обсуждения», — говорится в заявлении FIFA.

Напомним, ранее УЕФА и КОНКАКАФ единогласно выразили бойкот грядущим реформам. Страны — члены этих организаций пригрозили бойкотом соревнований в случае утверждения нововведений.