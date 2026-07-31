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В «Ливерпуле» назвали ключевого игрока команды в предстоящем сезоне

В «Ливерпуле» назвали ключевого игрока команды в предстоящем сезоне
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола заявил, что нападающий Александер Исак должен стать одним из ключевых футболистов команды в предстоящем сезоне.

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02 августа 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
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«Думаю, что Алекс сейчас находится в хорошем состоянии. На чемпионате мира он выглядел очень уверенно, и, на мой взгляд, чувствовал себя комфортно. Он уже провел первую тренировку с нами, и я увидел хорошую версию Исака.

Конечно, пока говорить рано, потому что он только приступил к занятиям. Но я надеюсь, что он сможет получить игровое время в матче с «Лидсом» и полноценно пройти предсезонную подготовку. Она получится не самой продолжительной, но, надеюсь, за три-четыре недели он наберет необходимые кондиции. После этого мы сможем подвести его к оптимальной форме, потому что в нынешнем сезоне он будет для нас очень важным игроком», — приводит слова Ираолы официальный сайт «Ливерпуля».

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