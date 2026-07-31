Карседо высказался о будущем полузащитника Барко

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо заявил, что надеется сохранить в команде полузащитника Эсекьеля Барко.

«Нам нужно идти вперёд и доказывать, что мы способны одержать победу в Грозном. Это будет непросто. Для нас сейчас самое главное — сохранить футболистов, которые есть в составе. Барко? Мы довольны его вкладом в результат. Он работает хорошо. Надеюсь, что он останется с нами», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что Барко может перейти в «Ривер Плейт». Барко запросил зарплату в $ 4 млн, чтобы перейти из «Спартака» в аргентинский клуб.

Барко играл за команду из Буэнос-Айреса с 2022 по 2024 год, когда перешёл в «Спартак». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.