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Карседо высказался о будущем полузащитника Барко

Карседо высказался о будущем полузащитника Барко
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо заявил, что надеется сохранить в команде полузащитника Эсекьеля Барко.

«Нам нужно идти вперёд и доказывать, что мы способны одержать победу в Грозном. Это будет непросто. Для нас сейчас самое главное — сохранить футболистов, которые есть в составе. Барко? Мы довольны его вкладом в результат. Он работает хорошо. Надеюсь, что он останется с нами», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что Барко может перейти в «Ривер Плейт». Барко запросил зарплату в $ 4 млн, чтобы перейти из «Спартака» в аргентинский клуб.

Барко играл за команду из Буэнос-Айреса с 2022 по 2024 год, когда перешёл в «Спартак». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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