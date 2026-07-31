Заявление ФИФА о продаже прав на ЧМ, победа Анны Калинской в Вашингтоне. Главное к утру

ФИФА выступила с заявлением по поводу продажи доли прав на ЧМ, Анна Калинская с трудом пробилась в 1/4 финала турнира в Вашингтоне, обыграв представительницу Индонезии Джаниче Чен, УЕФА подготовил свою версию чемпионата мира по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».