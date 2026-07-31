Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес пропустит старт сезона из-за мышечной травмы

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес не сможет помочь команде на старте нового сезона из-за повреждения, полученного в товарищеском матче с «Сандерлендом». О серьёзности травмы высказался главный тренер «красных» Андони Ираола.

«У Джо мышечная травма. Думаю, это было понятно сразу, поскольку он тут же пожаловался на проблему. Многое будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, но он пропустит несколько недель.

Это мышечная травма, а с такими повреждениями сложно назвать конкретный день возвращения. Обычно я ориентируюсь примерно на месяц. Если восстановление пойдёт очень хорошо, срок может быть немного меньше, если нет — потребуется больше времени. Это не серьёзное повреждение, обычная мышечная травма, но, думаю, к началу сезона он точно не будет готов, поскольку времени осталось не так много. Однако его отсутствие не должно затянуться надолго», — приводит слова Ираолы официальный сайт «Ливерпуля».