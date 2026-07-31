В Англии начнут дисквалифицировать на 10 матчей за дискриминацию и расизм

С нового сезона в Англии появятся 10-матчевые баны за дискриминацию, об этом сообщает BBC.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии перед началом сезона ужесточила санкции за любые «отягчённые нарушения» со стороны игроков, тренеров и других участников матча – то есть за противоправное поведение с прямым или косвенным упоминанием одной или нескольких следующих характеристик: этническое происхождение, цвет кожи, раса, национальность, религия или убеждения, пол, сексуальная ориентация или инвалидность.

«Для борьбы с этим отвратительным поведением необходимы усиленные меры. Поэтому в обновлённых рекомендациях по санкциям теперь требуется, чтобы регулятивные комиссии применяли стандартную дисквалификацию минимум на 10 матчей в таких случаях.

Регулятивные комиссии могут назначить наказание строже стандартной 10-матчевой дисквалификации, если сочтут, что присутствуют значительные отягчающие обстоятельства», – говорится в заявлении FA.

Примечательно, что при наличии смягчающих факторов бан может быть сокращён, но должен составлять не менее шести игр, а повторное нарушение будет караться строже предыдущего.