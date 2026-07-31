Сегодня, 31 июля, ушёл из жизни легендарный экс-футболист «Милана» и сборной Италии Франко Барези. Он скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Милана». В прессе появлялись новости, что Барези борется с серьёзной болезнью.

Ранее, 29 июля, ряд итальянских СМИ опубликовал сообщения о смерти Барези. Тогда пресс-служба «Милана» опровергла их, заявив, что он «проходит через тяжёлый период».

Напомним, Франко всю карьеру выступал за «Милан» (с 1978 по 1997 год). Он шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Суперкубок Италии. Также на счету Барези три победы в Лиге чемпионов и один триумф в Суперкубке УЕФА.

За сборную Италии Барези провёл 81 матч. В составе национальной команды защитник выиграл ЧМ-1982. Также он завоевал серебряные медали ЧМ-1994 и бронзовые медали ЧМ-1990.